Cinéma Arudy : Hypnotic 11 Rue Saint-Michel Arudy, 17 septembre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 1h30. VO

Genre : Thriller, action

Réalisé par Robert Rodriguez

Avec Ben Affleck, Alice Braga, JD Pardo, Hala Finley, Dayo Okeniyi

Déterminé à retrouver sa fille, le détective Danny Rourke enquête sur une série de braquages qui pourraient être liés à sa disparition. Mais les criminels qu’il poursuit sont bien plus machiavéliques qu’il ne l’imaginait : ils hypnotisent des innocents pour qu’ils commettent des crimes contre leur volonté. Personne ne semble à l’abri. Pour les déjouer, Rourke va devoir se méfier de tout le monde..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . EUR.

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time: 1:30 hrs. OV

Genre : Thriller, action

Directed by Robert Rodriguez

Starring Ben Affleck, Alice Braga, JD Pardo, Hala Finley, Dayo Okeniyi

Determined to find his daughter, Detective Danny Rourke investigates a series of robberies that could be linked to her disappearance. But the criminals he’s after are far more Machiavellian than he imagined: they hypnotize innocent people into committing crimes against their will. No one seems safe. To thwart them, Rourke will have to distrust everyone.

Duración: 1,30 horas. VO

Género: Thriller, acción

Dirigida por Robert Rodriguez

Protagonizada por Ben Affleck, Alice Braga, JD Pardo, Hala Finley, Dayo Okeniyi

Decidido a encontrar a su hija, el detective Danny Rourke investiga una serie de robos que podrían estar relacionados con su desaparición. Pero los criminales que persigue son mucho más maquiavélicos de lo que imaginaba: hipnotizan a personas inocentes para que cometan delitos contra su voluntad. Nadie parece estar a salvo. Para frustrarlos, Rourke tendrá que desconfiar de todo el mundo.

Dauer: 1,5 Stunden. VO

Genre: Thriller, Action

Regie: Robert Rodriguez

Mit Ben Affleck, Alice Braga, JD Pardo, Hala Finley, Dayo Okeniyi

Der Detektiv Danny Rourke ist fest entschlossen, seine Tochter zu finden. Er untersucht eine Reihe von Raubüberfällen, die mit ihrem Verschwinden in Verbindung stehen könnten. Doch die Kriminellen, die er verfolgt, sind viel machiavellistischer, als er sich vorgestellt hat: Sie hypnotisieren unschuldige Menschen, damit sie gegen ihren Willen Verbrechen begehen. Niemand scheint davor sicher zu sein. Um sie zu überlisten, muss Rourke allen misstrauen.

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées