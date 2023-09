Cinéma Arudy : Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée 11 Rue Saint-Michel Arudy, 15 septembre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 1h29.

Genre : Comédie

Réalisé par Olivier Van Hoofstadt

Avec Artus, Elsa Zylberstein, Benjamin Tranié, Maël Rouin Berrandou, Nicolas Lumbreras

Sébastien, contrôleur de train consciencieux et professionnel, rêve d’être muté dans le sud de la France. Pour valider sa mutation, il doit effectuer un dernier trajet de routine sous la supervision de Madeleine, une inspectrice légèrement sociopathe qui ne va pas le lâcher. C’est là que tout déraille : entre un conducteur qui pense conduire un avion de chasse, un collègue très jaloux et des passagers tous plus dingues les uns que les autres, ce qui devait être une formalité va devenir le pire voyage de sa vie.

2023-09-15

Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques



Running time: 1 hour 29 minutes

Genre: Comedy

Directed by Olivier Van Hoofstadt

With Artus, Elsa Zylberstein, Benjamin Tranié, Maël Rouin Berrandou, Nicolas Lumbreras

Sébastien, a conscientious and professional train conductor, dreams of being transferred to the South of France. To validate his transfer, he has to make one last routine run under the supervision of Madeleine, a slightly sociopathic inspector who won’t let him go. That’s when everything goes haywire: between a driver who thinks he’s driving a fighter jet, a jealous colleague and passengers who are each crazier than the last, what was supposed to be a formality turns into the worst trip of his life

Duración: 1 hora 29 minutos

Género: Comedia

Dirigida por Olivier Van Hoofstadt

Protagonistas Artus, Elsa Zylberstein, Benjamin Tranié, Maël Rouin Berrandou, Nicolas Lumbreras

Sébastien, un controlador de trenes concienzudo y profesional, sueña con ser trasladado al sur de Francia. Para validar su traslado, tiene que hacer un último viaje rutinario bajo la supervisión de Madeleine, una inspectora ligeramente sociópata que no le deja marchar. Es entonces cuando todo se tuerce: con un conductor que cree conducir un avión de combate, un colega celoso y unos pasajeros a cada cual más loco, lo que debía ser una formalidad se convierte en el peor viaje de su vida

Dauer: 1h29.

Genre: Komödie

Regie: Olivier Van Hoofstadt

Mit Artus, Elsa Zylberstein, Benjamin Tranié, Maël Rouin Berrandou, Nicolas Lumbreras

Sébastien, ein gewissenhafter und professioneller Zugbegleiter, träumt davon, nach Südfrankreich versetzt zu werden. Um seine Versetzung zu bestätigen, muss er eine letzte Routinefahrt unter der Aufsicht von Madeleine, einer leicht soziopathischen Inspektorin, die ihn nicht in Ruhe lassen wird, absolvieren. Dann gerät alles aus den Fugen: Zwischen einem Fahrer, der glaubt, ein Kampfflugzeug zu steuern, einem sehr eifersüchtigen Kollegen und Passagieren, von denen einer verrückter als der andere ist, wird das, was eine Formalität sein sollte, zur schlimmsten Reise seines Lebens

