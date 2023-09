Cinéma Arudy : Fermer les yeux 11 Rue Saint-Michel Arudy, 14 septembre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 2h 49min

Genre : Drame – VO

Réalisé par Victor Erice

Avec Manolo Solo, José Coronado, Ana Torrent, Petra Martínez, María León

Julio Arenas, un acteur célèbre, disparaît pendant le tournage d’un film. Son corps n’est jamais retrouvé, et la police conclut à un accident. Vingt-deux ans plus tard, une émission de télévision consacre une soirée à cette affaire mystérieuse, et sollicite le témoignage du meilleur ami de Julio et réalisateur du film, Miguel Garay. En se rendant à Madrid, Miguel va replonger dans son passé.

2023-09-14 fin : 2023-09-14 . EUR.

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time : 2h 49min

Genre : Drama – VO

Directed by Victor Erice

Starring Manolo Solo, José Coronado, Ana Torrent, Petra Martínez, María León

Julio Arenas, a famous actor, disappears during the shooting of a film. His body was never found, and the police ruled it an accident. Twenty-two years later, a TV show devotes an evening to this mysterious case, and asks Julio’s best friend and director of the film, Miguel Garay, to testify. When Miguel travels to Madrid, he finds himself plunged into his own past

Duración : 2h 49min

Género : Drama – VO

Dirigida por Victor Erice

Protagonistas Manolo Solo, José Coronado, Ana Torrent, Petra Martínez, María León

Julio Arenas, un famoso actor, desaparece durante el rodaje de una película. Su cuerpo nunca fue encontrado y la policía dictaminó que había sido un accidente. Veintidós años después, un programa de televisión dedica una noche a este misterioso caso, y pide al mejor amigo de Julio y director de la película, Miguel Garay, que testifique. Cuando Miguel viaja a Madrid, se sumerge de nuevo en su pasado

Dauer: 2h 49min

Genre: Drama – VO

Regie: Victor Erice

Mit Manolo Solo, José Coronado, Ana Torrent, Petra Martínez, María León

Julio Arenas, ein berühmter Schauspieler, verschwindet während der Dreharbeiten zu einem Film. Seine Leiche wird nie gefunden und die Polizei geht von einem Unfall aus. Zweiundzwanzig Jahre später widmet eine Fernsehsendung einen Abend diesem mysteriösen Fall und bittet Julios besten Freund und Regisseur des Films, Miguel Garay, um eine Aussage. Als Miguel nach Madrid reist, taucht er in seine Vergangenheit ein

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées