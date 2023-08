Cinéma Arudy : Yannick 11 Rue Saint-Michel Arudy, 4 septembre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 1h07.

Genre : Comédie

Réalisé par Quentin Dupieux

Avec Raphaël Quenard, Blanche Gardin, Pio Marmaï, Sébastien Chassagne, Agnès Hurstel

En pleine représentation de la pièce « Le Cocu », un très mauvais boulevard, Yannick se lève et interrompt le spectacle pour reprendre la soirée en main..

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time: 1:07

Genre: Comedy

Directed by Quentin Dupieux

With Raphaël Quenard, Blanche Gardin, Pio Marmaï, Sébastien Chassagne, Agnès Hurstel

In the middle of a performance of « Le Cocu », a very bad boulevard play, Yannick gets up and interrupts the show to take over the evening.

Duración: 1 hora 07 minutos

Género: Comedia

Dirigida por Quentin Dupieux

Protagonizada por Raphaël Quenard, Blanche Gardin, Pio Marmaï, Sébastien Chassagne, Agnès Hurstel

En medio de una representación de « Le Cocu », un bulevar muy malo, Yannick se levanta e interrumpe el espectáculo para apoderarse de la velada.

Dauer: 1h07.

Genre: Komödie

Regie: Quentin Dupieux

Mit Raphaël Quenard, Blanche Gardin, Pio Marmaï, Sébastien Chassagne, Agnès Hurstel

Mitten in der Aufführung des Stücks « Le Cocu », einem sehr schlechten Boulevardstück, steht Yannick auf und unterbricht die Vorstellung, um den Abend wieder in die Hand zu nehmen.

