Le Cinéma St-Michel Arudy fête son anniversaire : La prophétie des grenouilles 11 Rue Saint-Michel Arudy, 30 août 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 1h30.

Genre : Animation

Réalisé par JACQUES-REMY GIRERD

Un nouveau déluge s’abat sur la Terre. Seule, une petite troupe hétéroclite menée par Ferdinand, le Noé d’aujourd’hui, parvient à défier les éléments qui se déchaînent dans la démesure. Humains et animaux sont entraînés dans le tourbillon d’une aventure rocambolesque… La Prophétie des grenouilles est une fable troublante qui revisite celle de l’Arche de Noé. Les grenouilles, face à l’événement qui menace gravement la plupart des êtres vivants, décident de rompre leur vœu séculaire de mutisme à l’égard des hommes..

2023-08-30 fin : 2023-08-30 . EUR.

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time: 1h30.

Genre: Animation

Directed by JACQUES-REMY GIRERD

A new flood descends on the Earth. Only a motley crew led by Ferdinand, today’s Noah, manages to defy the elements, which are unleashed in disproportion. Humans and animals are swept up in a whirlwind adventure… The Frog Prophecy is a disturbing fable that revisits Noah’s Ark. Faced with an event that seriously threatens most living beings, the frogs decide to break their age-old vow of silence towards mankind.

Duración: 1h30

Género: Animación

Dirigida por JACQUES-REMY GIRERD

Un nuevo diluvio se abate sobre la Tierra. Sólo un pequeño y variopinto grupo liderado por Ferdinand, el Noé de hoy, consigue desafiar a los elementos, que se desatan con una fuerza desproporcionada. Seres humanos y animales se ven envueltos en un torbellino de aventuras… La profecía de la rana es una inquietante fábula que revisita el Arca de Noé. Ante un acontecimiento que amenaza seriamente a la mayoría de los seres vivos, las ranas deciden romper su antiguo voto de silencio hacia la humanidad.

Dauer: 1,5 Stunden.

Genre: Animation

Regie: JACQUES-REMY GIRERD

Eine neue Sintflut bricht über die Erde herein. Nur einer kleinen, bunt zusammengewürfelten Truppe unter der Führung von Ferdinand, dem Noah von heute, gelingt es, den Elementen zu trotzen, die in ihrer Unbändigkeit entfesselt werden. Menschen und Tiere werden in den Strudel eines unglaublichen Abenteuers hineingezogen… Die Prophezeiung der Frösche ist eine verstörende Fabel, die die Fabel von der Arche Noah neu belebt. Angesichts des Ereignisses, das die meisten Lebewesen ernsthaft bedroht, beschließen die Frösche, ihr jahrhundertealtes Gelübde zu brechen, den Menschen gegenüber stumm zu bleiben.

Mise à jour le 2023-08-18 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées