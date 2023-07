Cinéma Arudy : Master Gardener 11 Rue Saint-Michel Arudy, 14 août 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 1h50. VO

Genre : Drame, thriller

Réalisé par Paul Schrader

Avec Joel Edgerton, Sigourney Weaver, Quintessa Swindell, Rick Cosnett, Eduardo Losan

Narvel est un horticulteur dévoué aux jardins de la très raffinée Mme Haverhill. Mais lorsque son employeuse l’oblige à prendre sa petite-nièce Maya comme apprentie, le chaos s’installe, révélant ainsi les sombres secrets du passé de Narvel..

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time: 1 hr 50 mins. OV

Genre : Drama, thriller

Directed by Paul Schrader

With Joel Edgerton, Sigourney Weaver, Quintessa Swindell, Rick Cosnett, Eduardo Losan

Narvel is a horticulturist devoted to the gardens of the refined Mrs. Haverhill. But when his employer forces him to take on her grandniece Maya as an apprentice, chaos ensues, revealing the dark secrets of Narvel’s past.

Duración: 1 h 50 min. VO

Género : Drama, thriller

Dirigida por Paul Schrader

Protagonistas Joel Edgerton, Sigourney Weaver, Quintessa Swindell, Rick Cosnett, Eduardo Losan

Narvel es un horticultor dedicado a los jardines de la muy refinada señora Haverhill. Pero cuando su patrona le obliga a contratar a su sobrina nieta Maya como aprendiz, se desata el caos y se revelan los oscuros secretos del pasado de Narvel.

Dauer: 1 Stunde 50 Minuten. VO

Genre: Drama, Thriller

Regie: Paul Schrader

Mit Joel Edgerton, Sigourney Weaver, Quintessa Swindell, Rick Cosnett, Eduardo Losan

Narvel ist ein engagierter Gärtner, der sich um die Gärten der raffinierten Mrs. Haverhill kümmert. Als seine Arbeitgeberin ihn jedoch dazu zwingt, ihre Großnichte Maya als Lehrling aufzunehmen, bricht das Chaos aus und enthüllt die dunklen Geheimnisse aus Narvels Vergangenheit.

