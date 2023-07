Cinéma Arudy : Barbie 11 Rue Saint-Michel Arudy, 12 août 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 1h55.

Genre : Aventure, comédie, Famille

Réalisé par Greta Gerwig

Avec Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Simu Liu

A Barbie Land, vous êtes un être parfait dans un monde parfait. Sauf si vous êtes en crise existentielle, ou si vous êtes Ken..

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time: 1 hour 55 minutes

Genre: Adventure, Comedy, Family

Directed by Greta Gerwig

With Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Simu Liu

In Barbie Land, you’re a perfect being in a perfect world. Unless you’re having an existential crisis, or you’re Ken.

Duración: 1 hora 55 minutos

Género: Aventura, Comedia, Familia

Dirigida por Greta Gerwig

Protagonizada por Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Simu Liu

En Barbie Land, eres una persona perfecta en un mundo perfecto. A menos que tengas una crisis existencial o seas Ken.

Dauer: 1 Stunde 55 Minuten.

Genre: Abenteuer, Komödie, Familie

Regie: Greta Gerwig

Mit Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Simu Liu

In Barbie Land sind Sie ein perfektes Wesen in einer perfekten Welt. Es sei denn, Sie befinden sich in einer existenziellen Krise oder Sie sind Ken.

