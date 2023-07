Cinéma Arudy : Les Algues vertes 11 Rue Saint-Michel Arudy, 7 août 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 1h47.

Genre : Drame, thriller

Avec Céline Sallette, Nina Meurisse, Julie Ferrier, Pasquale D’Inca, Clementine Poidatz

À la suite de morts suspectes, Inès Léraud, jeune journaliste, décide de s’installer en Bretagne pour enquêter sur le phénomène des algues vertes. À travers ses rencontres, elle découvre la fabrique du silence qui entoure ce désastre écologique et social. Face aux pressions, parviendra-t-elle à faire triompher la vérité ? Adaptation des algues vertes – l’histoire interdite, la bande dessinée d’Inès Léraud et Pierre Van Hove, tirée de l’enquête menée par Inès Léraud sur le scandale des algues vertes..

2023-08-07 fin : 2023-08-07 . EUR.

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time: 1 hour 47 minutes

Genre: Drama, thriller

With Céline Sallette, Nina Meurisse, Julie Ferrier, Pasquale D’Inca, Clementine Poidatz

Following a series of suspicious deaths, Inès Léraud, a young journalist, decides to move to Brittany to investigate the phenomenon of green algae. Through her encounters, she discovers the factory of silence that surrounds this ecological and social disaster. In the face of pressure, will she succeed in getting the truth out? Adaptation of Les algues vertes – l’histoire interdite, the comic strip by Inès Léraud and Pierre Van Hove, based on Inès Léraud’s investigation into the green algae scandal.

Duración: 1 hora 47 minutos

Género: Drama, thriller

Protagonizada por Céline Sallette, Nina Meurisse, Julie Ferrier, Pasquale D’Inca, Clementine Poidatz

Tras una serie de muertes sospechosas, Inès Léraud, una joven periodista, decide trasladarse a Bretaña para investigar el fenómeno de las algas verdes. A través de sus encuentros, descubre el tejido de silencio que rodea este desastre ecológico y social. Frente a las presiones, ¿conseguirá sacar a la luz la verdad? Una adaptación de Algas verdes – La historia prohibida, el cómic de Inès Léraud y Pierre Van Hove, basado en la investigación de Inès Léraud sobre el escándalo de las algas verdes.

Dauer: 1 Stunde 47 Minuten.

Genre: Drama, Thriller

Mit Céline Sallette, Nina Meurisse, Julie Ferrier, Pasquale D’Inca, Clementine Poidatz

Nach verdächtigen Todesfällen beschließt die junge Journalistin Inès Léraud, sich in der Bretagne niederzulassen, um das Phänomen der Grünalgen zu untersuchen. Durch ihre Begegnungen entdeckt sie die Fabrik des Schweigens, die diese ökologische und soziale Katastrophe umgibt. Wird es ihr angesichts des Drucks gelingen, der Wahrheit zum Sieg zu verhelfen? Adaption von Grünalgen – Die verbotene Geschichte, dem Comic von Inès Léraud und Pierre Van Hove, der auf Inès Lérauds Untersuchung des Grünalgenskandals beruht.

Mise à jour le 2023-07-21 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées