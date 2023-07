Cinéma Arudy : Love Life 11 Rue Saint-Michel Arudy, 6 août 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 2h04 – VO

Genre : Drame

Réalisé par Kôji Fukada

Avec Fumino Kimura, Tomorowo Taguchi, Tetta Shimada, Kento Nagayama, Atom Sunada

Taeko vit avec son époux Jiro et son fils Keita en face de chez ses beaux-parents. Tandis qu’elle découvre l’existence d’une ancienne fiancée de son mari, le père biologique de Keita refait surface. C’est le début d’un cruel jeu de chaises musicales, dont personne ne sortira indemne..

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time : 2h04 – VO

Genre : Drama

Directed by Kôji Fukada

Starring Fumino Kimura, Tomorowo Taguchi, Tetta Shimada, Kento Nagayama, Atom Sunada

Taeko lives with her husband Jiro and son Keita across the street from her in-laws. As she discovers the existence of her husband’s former fiancée, Keita’s biological father resurfaces. It’s the start of a cruel game of musical chairs, from which no one will emerge unscathed.

Duración : 2h04 – VO

Género: Drama

Dirigida por Kôji Fukada

Intérpretes: Fumino Kimura, Tomorowo Taguchi, Tetta Shimada, Kento Nagayama, Atom Sunada

Taeko vive con su marido Jiro y su hijo Keita al otro lado de la calle de su familia política. Cuando descubre la existencia de una antigua prometida de su marido, reaparece el padre biológico de Keita. Es el comienzo de un cruel juego de sillas musicales, del que nadie saldrá indemne.

Dauer: 2h04 – OV

Genre: Drama

Regie: Kôji Fukada

Mit Fumino Kimura, Tomorowo Taguchi, Tetta Shimada, Kento Nagayama, Atom Sunada

Taeko lebt mit ihrem Mann Jiro und ihrem Sohn Keita gegenüber von ihren Schwiegereltern. Während sie die Existenz einer ehemaligen Verlobten ihres Mannes entdeckt, taucht Keitas leiblicher Vater wieder auf. Dies ist der Beginn eines grausamen Spiels der musikalischen Stühle, aus dem niemand unbeschadet hervorgehen wird.

