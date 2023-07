Cinéma Arudy : Ollie et compagnie 11 Rue Saint-Michel Arudy, 5 août 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 0h35.

Genre : Animation, Famille à partir de 3 ans

Réalisé par Anton Setola

En plein cœur d’une ville grouillante, existe un havre de paix. C’est le pays d’Ollie, le hibou, de Charlie, la grenouille, de Mabel, la cigogne, et de cinq petits oiseaux. Les amis de Ollie y vivent de nombreuses aventures racontées en 9 chapitres et qui traitent, au niveau des regards d’enfants, des petites (mais essentielles) choses de la vie : la découverte, l’amitié, la solitude..

2023-08-05

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time: 0:35

Genre: Animation, Family from age 3

Directed by Anton Setola

In the heart of a bustling city, there’s a haven of peace. It’s the land of Ollie the owl, Charlie the frog, Mabel the stork and five little birds. In 9 chapters, Ollie’s friends have many adventures that deal, from a child’s point of view, with the small (but essential) things in life: discovery, friendship and solitude.

Duración: 0h35

Género: Animación, Familiar a partir de 3 años

Dirigida por Anton Setola

En el corazón de una bulliciosa ciudad, hay un remanso de paz. Es la tierra del búho Ollie, la rana Charlie, la cigüeña Mabel y cinco pajaritos. Los amigos de Ollie viven muchas aventuras, contadas en 9 capítulos, que tratan, desde el punto de vista de un niño, de las pequeñas (pero esenciales) cosas de la vida: el descubrimiento, la amistad y la soledad.

Dauer: 0h35.

Genre: Animation, Familie Ab 3 J

Regie: Anton Setola

Mitten in einer wimmelnden Stadt gibt es eine Oase der Ruhe. Es ist das Land von Ollie, der Eule, Charlie, dem Frosch, Mabel, dem Storch, und fünf kleinen Vögeln. Ollies Freunde erleben dort zahlreiche Abenteuer, die in 9 Kapiteln erzählt werden und sich aus der Sicht von Kindern mit den kleinen (aber wesentlichen) Dingen des Lebens befassen: Entdeckung, Freundschaft, Einsamkeit.

Mise à jour le 2023-07-21 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées