Le magnifique bon à rien 11 Rue Saint-Michel Arudy, 1 août 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Équipé de seulement dix planches, vingt caisses en bois et trente ballons de baudruche, Serge Badoz, ancien reconstitueur de palettes et désormais directeur du seul Cinéma rama itinérant de la région, jouera seul, à mains nues et sans assistance, les scènes cultes, les seconds rôles et les personnages principaux du chef-d’œuvre de

Sergio Leone : Le Bon, La Brute et le Truand. Venez nombreux soutenir ce jeune créateur d’entreprise artisanale innovante et redécouvrir ce monument du Western Spaghetti !

Un spectacle de la compagnie Chicken Street proposé par la CC Vallée d’Ossau, en partenariat avec le Cinéma Saint Michel et la commune d’Arudy.

11 Rue Saint-Michel Parc du cinéma St Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Equipped with just ten planks, twenty wooden crates and thirty balloons, Serge Badoz, former pallet rebuilder and now director of the region’s only itinerant Cinéma rama, will perform the cult scenes, supporting roles and main characters from Sergio Leone’s masterpiece The Good, The Bad and The Ugly, with his bare hands and no assistance

Sergio Leone’s masterpiece: The Good, the Bad and the Ugly. Come one, come all to support this young creator of an innovative craft enterprise, and rediscover this monument to the Spaghetti Western!

A show by the Chicken Street company, presented by the CC Vallée d?Ossau, in partnership with the Cinéma Saint Michel and the commune of Arudy

Equipado con sólo diez tablones, veinte cajas de madera y treinta globos, Serge Badoz, antiguo reconstructor de palés y ahora director del único Cinéma rama itinerante de la región, representará con sus propias manos y sin ayuda las escenas de culto, los papeles secundarios y los personajes principales de la obra maestra de Sergio Leone El bueno, el feo y el malo

El bueno, el malo y el feo. Vengan todos a apoyar a este joven creador de una empresa artesanal innovadora y a redescubrir este monumento del Spaghetti Western

Un espectáculo de la compañía Chicken Street, organizado por el CC Vallée d’Ossau, en colaboración con el Cinéma Saint Michel y el municipio de Arudy

Ausgestattet mit nur zehn Brettern, zwanzig Holzkisten und dreißig Luftballons spielt Serge Badoz, ein ehemaliger Palettenrekonstrukteur und nun Leiter des einzigen fahrenden Cinema Rama in der Region, allein, mit bloßen Händen und ohne Unterstützung die Kultszenen, Nebenrollen und Hauptfiguren von Sergio Legrandos Meisterwerk

Sergio Leone: Der Gute, der Böse und der Schurke. Unterstützen Sie diesen jungen Gründer eines innovativen Handwerksbetriebs und entdecken Sie dieses Monument des Spaghetti-Westerns neu!

Eine Aufführung der Chicken Street Company, die von der CC Vallée d’Ossau in Partnerschaft mit dem Cinéma Saint Michel und der Gemeinde Arudy angeboten wird

