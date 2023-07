Cinéma Arudy : À contretemps 11 Rue Saint-Michel Arudy, 31 juillet 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 1h43. VO

Genre : Thriller

Réalisé par Juan Diego Botto

Avec Pénélope Cruz, Luis Tosar, Christian Checa, Aixa Villagran, Adelfa Calvo

Avocat aux fortes convictions sociales, Rafa a jusqu’à minuit pour retrouver la mère d’une fillette laissée seule dans un logement insalubre. A défaut, la police placera la petite en foyer. Dans sa course contre la montre, Rafa croise la route d’Azucena, une femme injustement menacée d’expulsion, et qui pour s’en sortir, tente de provoquer une révolte citoyenne. Alors que les heures défilent implacablement pour ces deux âmes en lutte, Madrid devient le lieu de toutes les colères..

2023-07-31 fin : 2023-07-31 . EUR.

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time: 1 hour 43 minutes. OV

Genre : Thriller

Directed by Juan Diego Botto

Starring Pénélope Cruz, Luis Tosar, Christian Checa, Aixa Villagran, Adelfa Calvo

A lawyer with strong social convictions, Rafa has until midnight to find the mother of a little girl left alone in a substandard home. If he fails to do so, the police will place the little girl in a home. In his race against time, Rafa crosses paths with Azucena, a woman unjustly threatened with eviction, and who, to get out of the situation, is trying to provoke a citizens’ revolt. As the hours tick by relentlessly for these two struggling souls, Madrid becomes the place for all kinds of anger.

Duración: 1 hora y 43 minutos. OV

Género : Thriller

Dirigida por Juan Diego Botto

Intérpretes: Pénélope Cruz, Luis Tosar, Christian Checa, Aixa Villagran, Adelfa Calvo

Rafa, un abogado con fuertes convicciones sociales, tiene hasta medianoche para encontrar a la madre de una niña abandonada en una infravivienda. Si no lo consigue, la policía internará a la pequeña en una residencia. En su carrera contrarreloj, Rafa se cruza con Azucena, una mujer injustamente amenazada de desahucio que, para salir airosa de la situación, intenta provocar una revuelta ciudadana. Mientras las horas pasan implacables para estas dos almas en pena, Madrid se convierte en el lugar de todo tipo de iras.

Dauer: 1 Stunde 43 Minuten. VO

Genre: Thriller

Regie: Juan Diego Botto

Mit Penelope Cruz, Luis Tosar, Christian Checa, Aixa Villagran, Adelfa Calvo

Rafa, ein Anwalt mit starken sozialen Überzeugungen, hat bis Mitternacht Zeit, um die Mutter eines kleinen Mädchens zu finden, das allein in einer unhygienischen Unterkunft zurückgelassen wurde. Andernfalls wird die Polizei das Kind in ein Heim stecken. In seinem Wettlauf gegen die Zeit trifft Rafa auf Azucena, eine Frau, der zu Unrecht die Zwangsräumung droht und die versucht, eine Bürgerrevolte zu provozieren, um sich aus der Situation zu befreien. Während die Stunden für diese beiden kämpfenden Seelen unerbittlich vergehen, wird Madrid zum Ort aller Wutanfälle.

Mise à jour le 2023-07-21 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées