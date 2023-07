Cinéma Arudy : Carmen VO 11 Rue Saint-Michel Arudy, 16 juillet 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 1h56.

Genre : Drame, Romance

Réalisé par Benjamin Millepied

Avec Paul Mescal, Melissa Barrera, Rossy De Palma, Nicole Da Silva, Benedict Hardie

VO

Carmen, une jeune mexicaine qui tente de traverser la frontière, tombe sur une patrouille américaine. Aidan, jeune ex-marine lui sauve la vie en tuant l’un des siens. A jamais liés par cette nuit tragique et désormais poursuivis par les forces de l’ordre, ils font route ensemble vers la Cité des Anges. Ils trouveront refuge au cœur de la Sombra Poderosa, un club tenu par la tante de Carmen qui leur offrira un moment suspendu grâce à la musique et la danse..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 . EUR.

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time: 1 hour 56 minutes

Genre: Drama, Romance

Directed by Benjamin Millepied

With Paul Mescal, Melissa Barrera, Rossy De Palma, Nicole Da Silva, Benedict Hardie

OV

Carmen, a young Mexican woman trying to cross the border, stumbles upon an American patrol. Aidan, a young ex-Marine, saves her life by killing one of his own. Forever linked by that tragic night, and now pursued by the forces of law and order, they make their way together to the City of Angels. They find refuge in the heart of La Sombra Poderosa, a club run by Carmen’s aunt, which offers them a suspended moment of music and dance.

Duración: 1 hora 56 minutos

Género: Drama, Romance

Dirigida por Benjamin Millepied

Protagonistas Paul Mescal, Melissa Barrera, Rossy De Palma, Nicole Da Silva, Benedict Hardie

VO

Carmen, una joven mexicana que intenta cruzar la frontera, tropieza con una patrulla estadounidense. Aidan, un joven ex marine, le salva la vida matando a uno de los suyos. Siempre unidos por esa trágica noche y ahora perseguidos por las fuerzas del orden, parten juntos hacia la Ciudad de los Ángeles. Encuentran refugio en el corazón de La Sombra Poderosa, un club regentado por la tía de Carmen, donde pueden disfrutar de un momento de animación suspendida a través de la música y el baile.

Dauer: 1h56.

Genre: Drama, Romanze

Regie: Benjamin Millepied

Mit Paul Mescal, Melissa Barrera, Rossy De Palma, Nicole Da Silva, Benedict Hardie

VO

Carmen, eine junge Mexikanerin, die versucht, die Grenze zu überqueren, stößt auf eine amerikanische Patrouille. Aidan, ein junger Ex-Marine, rettet ihr das Leben, indem er einen der ihren tötet. Die beiden, die durch diese tragische Nacht für immer miteinander verbunden sind und nun von der Polizei verfolgt werden, machen sich gemeinsam auf den Weg in die Stadt der Engel. Sie finden Zuflucht in der Sombra Poderosa, einem Club, der von Carmens Tante geführt wird und ihnen einen Moment der Ruhe mit Musik und Tanz bietet.

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées