Cinéma Arudy : Ruby, l’ado Kraken 11 Rue Saint-Michel Arudy, 15 juillet 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 1h30.

Genre : Action, aventure, Animation, comédie, Famille

Réalisé par Kirk DeMicco, Faryn Pearl

Âgée de 16 ans, Ruby Gillman est aussi maladroite qu’adorable. Elle tente désespérément de trouver sa place au lycée d’Oceanside, où elle a l’impression d’être totalement transparente. Elle donne des cours de soutien à un jeune skater dont elle est secrètement amoureuse. Et de toute façon, elle ne peut pas fréquenter les élèves les plus intéressants du lycée, car sa mère lui a interdit de se baigner dans l’océan. Mais le jour où elle lui désobéit elle découvre qu’elle est la descendante directe de la lignée des reines guerrières Kraken, et qu’elle est destinée à monter sur le trône jusque-là occupé par sa grand-mère : la reine guerrière des Sept mers. Ruby devra alors embrasser son destin et s’imposer pour protéger ceux qu’elle aime le plus..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . EUR.

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time: 1h30

Genre: Action, Adventure, Animation, Comedy, Family

Directed by Kirk DeMicco, Faryn Pearl

16-year-old Ruby Gillman is as awkward as she is adorable. She’s desperately trying to find her place at Oceanside High School, where she feels totally transparent. She’s tutoring a young skateboarder she’s secretly in love with. And anyway, she can’t hang out with the school’s most interesting students, because her mother has forbidden her to swim in the ocean. But the day she disobeys her mother, she discovers that she is the direct descendant of the Kraken warrior queen line, and that she is destined to ascend to the throne hitherto occupied by her grandmother: the warrior queen of the Seven Seas. Ruby must now embrace her destiny and assert herself to protect those she loves most.

Duración: 1h30

Género: Acción, Aventura, Animación, Comedia, Familia

Dirigida por Kirk DeMicco, Faryn Pearl

Ruby Gillman, de 16 años, es tan torpe como adorable. Intenta desesperadamente encontrar su sitio en el instituto de Oceanside, donde se siente como una completa marginada. Es tutora de un joven patinador del que está secretamente enamorada. Además, no puede salir con los estudiantes más interesantes del instituto porque su madre le ha prohibido bañarse en el océano. Pero el día que desobedece a su madre, descubre que es descendiente directa del linaje Kraken de reinas guerreras, y que está destinada a ascender al trono que antes ostentaba su abuela: la Reina Guerrera de los Siete Mares. Ruby tendrá que aceptar su destino y hacerse valer para proteger a los que más quiere.

Dauer: 1,5 Stunden.

Genre: Action, Abenteuer, Animation, Komödie, Familie

Regie: Kirk DeMicco, Faryn Pearl

Die 16-jährige Ruby Gillman ist ebenso ungeschickt wie liebenswert. Sie versucht verzweifelt, ihren Platz an der Oceanside High School zu finden, wo sie das Gefühl hat, völlig durchschaubar zu sein. Sie gibt einem jungen Skateboarder, in den sie heimlich verliebt ist, Nachhilfeunterricht. Und mit den interessantesten Schülern der Schule kann sie ohnehin nicht verkehren, da ihre Mutter ihr verboten hat, im Ozean zu baden. Doch an dem Tag, an dem sie ihr nicht gehorcht, entdeckt sie, dass sie eine direkte Nachfahrin der Linie der Kraken-Kriegerköniginnen ist und dazu bestimmt ist, den Thron zu besteigen, den bislang ihre Großmutter innehatte: die Kriegerkönigin der Sieben Meere. Ruby muss ihr Schicksal annehmen und sich durchsetzen, um die zu schützen, die sie am meisten liebt.

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées