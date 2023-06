Cet évènement est passé Cinéma Arudy : Le Principal 11 Rue Saint-Michel Arudy Catégories d’Évènement: Arudy

Pyrénées-Atlantiques Cinéma Arudy : Le Principal 11 Rue Saint-Michel Arudy, 28 juin 2023, Arudy. Arudy,Pyrénées-Atlantiques Durée : 1h22.

Genre : Drame

Réalisé par Chad Chenouga

Avec Roschdy Zem, Yolande Moreau, Marina Hands, Hedi Bouchenafa, Yannick Choirat Sabri Lahlali, Principal adjoint d’un collège de quartier, est prêt à tout pour que son fils, sur le point de passer le brevet, ait le dossier scolaire idéal. Mais il ne sait pas jusqu’où son entreprise va le mener..

2023-06-28 à ; fin : 2023-06-28 . EUR.

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées Détails Catégories d’Évènement: Arudy, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu 11 Rue Saint-Michel Adresse 11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel Ville Arudy Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville 11 Rue Saint-Michel Arudy

11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arudy/