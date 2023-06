Cinéma Arudy : Fast and furious X 11 Rue Saint-Michel Arudy, 10 juin 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 2h21. – Genre : Action

Réalisé par Louis Leterrier

Avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Momoa, Tyrese Gibson, Ludacris

Après bien des missions et contre toute attente, Dom Toretto et sa famille ont su déjouer, devancer, surpasser et distancer tous les adversaires qui ont croisé leur route. Ils sont aujourd’hui face à leur ennemi le plus terrifiant et le plus intime : émergeant des brumes du passé, ce revenant assoiffé de vengeance est bien déterminé à décimer la famille en réduisant à néant tout ce à quoi, et surtout à qui Dom ait jamais tenu..

Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time: 2h21. – Genre: Action

Directed by Louis Leterrier

Starring Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Momoa, Tyrese Gibson, Ludacris

After many missions and against all odds, Dom Toretto and his family have managed to outwit, outmaneuver and outrun every adversary who has crossed their path. Now they face their most terrifying and intimate enemy: emerging from the mists of the past, this revenge-hungry revenant is determined to decimate the family by destroying everything Dom has ever held dear.

Duración: 2 horas 21 minutos – Género: Acción

Dirigida por Louis Leterrier

Protagonistas Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Momoa, Tyrese Gibson, Ludacris

Después de muchas misiones y contra todo pronóstico, Dom Toretto y su familia han conseguido burlar, superar y dejar atrás a todos los adversarios que se han cruzado en su camino. Ahora se enfrentan a su enemigo más aterrador e íntimo: surgido de las brumas del pasado, este revenant sediento de venganza está decidido a diezmar a la familia destruyendo todo lo que a Dom le ha importado, y lo que es más importante, todo lo que a Dom le ha importado.

Dauer: 2 Stunden 21 Minuten. – Genre: Action

Regie: Louis Leterrier

Mit Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Momoa, Tyrese Gibson, Ludacris

Nach vielen Missionen und entgegen allen Erwartungen haben Dom Toretto und seine Familie jeden Gegner, der ihren Weg kreuzte, überlistet, übertroffen und abgehängt. Aus den Nebeln der Vergangenheit taucht ein rachedurstiger Wiedergänger auf, der entschlossen ist, die Familie zu dezimieren, indem er alles, was und vor allem wen Dom je geliebt hat, in den Wind schlägt.

