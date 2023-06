Cinéma Arudy : La marginale 11 Rue Saint-Michel Arudy, 5 juin 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Durée : 1h37. – Genre : Comédie

Réalisé par Frank Cimière

Avec Corinne Masiero, Vincent Chalambert, Karina Marimon, Mickael Launay, Sarah Perles

Michèle, SDF, vit à l’aéroport d’Orly, vaguant entre les différents halls. Elle croise régulièrement Théo, jeune balayeur à l’aéroport. Atteint d’un handicap mental, il vit chez sa » Tatie » qui le surprotège. Un jour, Michèle fait une découverte des plus inattendues, qui la mène à convaincre Théo de la conduire dans sa voiture sans permis jusqu’à Lisbonne pour retrouver son fils. Ils s’embarquent alors dans un road trip plein de rebondissements sur les routes départementales..

11 Rue Saint-Michel Cinéma Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time: 1h37. – Genre: Comedy

Directed by Frank Cimière

With Corinne Masiero, Vincent Chalambert, Karina Marimon, Mickael Launay, Sarah Perles

Michèle, a homeless woman, lives at Orly airport, wandering between the various halls. She regularly comes across Théo, a young airport sweeper. Mentally handicapped, he lives with his « Auntie », who overprotects him. One day, Michèle makes a most unexpected discovery, which leads her to convince Théo to drive her in his unlicensed car to Lisbon to find her son. They then embark on a road trip full of twists and turns on the country roads.

Duración: 1 hora 37 minutos – Género: Comedia

Dirigida por Frank Cimière

En el reparto: Corinne Masiero, Vincent Chalambert, Karina Marimon, Mickael Launay, Sarah Perles

Michèle, una vagabunda, vive en el aeropuerto de Orly, deambulando por las distintas salas. Se cruza regularmente con Théo, un joven barrendero. Es discapacitado mental y vive con su « tía », que le protege mucho. Un día, Michèle hace un descubrimiento inesperado que la lleva a convencer a Théo de que la lleve en su coche sin carné hasta Lisboa para encontrar a su hijo. Se embarcan en un viaje lleno de giros y vueltas por las carreteras rurales.

Dauer: 1h37. – Genre: Komödie

Regie: Frank Cimière

Mit Corinne Masiero, Vincent Chalambert, Karina Marimon, Mickael Launay, Sarah Perles

Die obdachlose Michèle lebt am Flughafen Orly und streift zwischen den verschiedenen Hallen umher. Sie trifft regelmäßig auf Théo, einen jungen Flughafenkehrer. Er hat eine geistige Behinderung und lebt bei seiner « Tante », die ihn überbehütet. Eines Tages macht Michèle eine unerwartete Entdeckung, die sie dazu bringt, Théo davon zu überzeugen, sie in seinem Auto ohne Führerschein nach Lissabon zu fahren, um seinen Sohn zu finden. Daraufhin begeben sich die beiden auf einen Roadtrip voller Wendungen auf den Landstraßen.

