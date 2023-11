22e Festival du Jeu et du Jouet 11 Rue Saint-Maur Coutances, 20 novembre 2023, Coutances.

Coutances,Manche

Le 22e Festival du Jeu et Jouet aura lieu au centre d’animation les Unelles..

Vendredi 2023-11-20 fin : 2023-11-26 . .

11 Rue Saint-Maur Les Unelles

Coutances 50200 Manche Normandie



The 22nd Festival du Jeu et Jouet will be held at the Les Unelles entertainment center.

El 22º Festival du Jeu et Jouet se celebrará en el centro de ocio Les Unelles.

Das 22. Festival du Jeu et Jouet findet im Centre d’Animation les Unelles statt.

Mise à jour le 2023-11-09 par Attitude Manche