Expositions de Claire Pontais et Benoît Lecarpentier 11 Rue Saint-Maur Coutances, 9 octobre 2023, Coutances.

Coutances,Manche

Expositions de Claire Pontais et Benoît Lecarpentier.

Vernissage le 10 octobre à 18h..

Vendredi 2023-10-09 fin : 2023-11-03 . .

11 Rue Saint-Maur Unelles

Coutances 50200 Manche Normandie



Exhibitions by Claire Pontais and Benoît Lecarpentier.

Opening on October 10 at 6pm.

Exposiciones de Claire Pontais y Benoît Lecarpentier.

Inauguración el 10 de octubre a las 18.00 h.

Ausstellungen von Claire Pontais und Benoît Lecarpentier.

Vernissage am 10. Oktober um 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche