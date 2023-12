Conférence histoire de l’art par Ghislaine Deschamps à la médiathèque 11 rue Saint Martin Condé-en-Normandie, 13 décembre 2023 14:30, Condé-en-Normandie.

Condé-en-Normandie,Calvados

Le mercredi 13 décembre à 14h30, l’historienne de l’art, Ghislaine Deschamps, vous propose une conférence sur Henri de Toulouse-Lautrec, illustre peintre du XIXe siècle.

Auditorium de la médiathèque. Entrée libre..

2023-12-13 14:30:00 fin : 2023-12-13 16:00:00. .

11 rue Saint Martin

Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie



On Wednesday December 13 at 2:30 pm, art historian Ghislaine Deschamps presents a lecture on Henri de Toulouse-Lautrec, a famous 19th-century painter.

Media library auditorium. Free admission.

El miércoles 13 de diciembre a las 14.30 h, la historiadora del arte Ghislaine Deschamps ofrecerá una conferencia sobre Henri de Toulouse-Lautrec, célebre pintor del siglo XIX.

Auditorio de la Mediateca. Entrada gratuita.

Am Mittwoch, den 13. Dezember um 14:30 Uhr, bietet die Kunsthistorikerin Ghislaine Deschamps einen Vortrag über Henri de Toulouse-Lautrec, einen berühmten Maler des 19. Jahrhunderts, an.

Jahrhundert. Auditorium der Mediathek. Freier Eintritt.

