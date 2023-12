Animation créative origamis de Noël à la médiathèque de Condé-sur-Noireau 11 Rue Saint Martin Condé-en-Normandie, 13 décembre 2023 14:30, Condé-en-Normandie.

Condé-en-Normandie,Calvados

L’Atelier Médiathèque de Condé sur Noireau propose le mercredi 13 décembre à 14h30 une animation créative origamis de Noël.

A partir de 5 ans

Inscriptions au 02.31.69.41.16.

2023-12-13 14:30:00 fin : 2023-12-13 . .

11 Rue Saint Martin

Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie



On Wednesday December 13 at 2:30 pm, the Atelier Médiathèque de Condé sur Noireau offers a creative Christmas origami activity.

Ages 5 and up

To register, call 02.31.69.41.16

El miércoles 13 de diciembre a las 14.30 h, el Atelier Médiathèque de Condé sur Noireau propone una actividad de papiroflexia creativa navideña.

A partir de 5 años

Reserva en el 02.31.69.41.16

Das Atelier Médiathèque in Condé sur Noireau bietet am Mittwoch, den 13. Dezember um 14:30 Uhr eine kreative Origami-Weihnachtsanimation an.

Ab 5 Jahren

Anmeldungen unter 02.31.69.41.16

Mise à jour le 2023-12-05 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie