ATELIER FAMILLE «TATAKI ZOME» (IMPRESSION VÉGÉTALE PAR MARTELAGE) 11 Rue Saint Charles Saint-Dié-des-Vosges, 3 juillet 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Par Béatrice Becquet. En découvrant les qualités tinctoriales des plantes de nos prés et de nos jardins, nous allons les associer pour imprimer des tissus en fibres naturelles. L’impression végétale est économique, écologique, et sans danger. Pour tous à partir de 8 ans.

Les participants apporteront si possible : un couteau de poche pour ôter les végétaux incrustés dans le tissu par le martelage, des petits objets personnels (ex : T-shirt, tote bag, etc.) qu’ils aimeraient imprimer, des végétaux sauvages et de jardin.. Tout public

11 Rue Saint Charles Musée Pierre Noël

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



By Béatrice Becquet. By discovering the dyeing qualities of the plants in our meadows and gardens, we’re going to combine them to print fabrics made from natural fibers. Vegetable printing is economical, ecological and safe. For all ages 8 and up.

If possible, participants are asked to bring: a pocket knife to remove the plant matter embedded in the fabric by hammering, small personal objects (e.g. T-shirt, tote bag, etc.) that they would like to print, wild and garden plants.

Por Béatrice Becquet. Descubriendo las cualidades tintóreas de las plantas de nuestros prados y jardines, vamos a combinarlas para estampar tejidos de fibras naturales. La estampación vegetal es económica, ecológica y segura. Para mayores de 8 años.

Si es posible, los participantes deberán traer: una navaja para quitar las plantas incrustadas en la tela a martillazos, pequeños objetos personales (por ejemplo, camisetas, bolsas de mano, etc.) que les gustaría estampar, plantas silvestres y de jardín.

Von Béatrice Becquet. Indem wir die färbenden Eigenschaften der Pflanzen auf unseren Wiesen und in unseren Gärten entdecken, werden wir sie kombinieren, um Stoffe aus Naturfasern zu bedrucken. Der Pflanzendruck ist wirtschaftlich, umweltfreundlich und ungefährlich. Für alle ab 8 Jahren.

Die Teilnehmer sollten möglichst Folgendes mitbringen: ein Taschenmesser, um die durch das Hämmern in den Stoff eingedrungenen Pflanzen zu entfernen, kleine persönliche Gegenstände (z. B. T-Shirts, Tote Bags usw.), die sie gerne bedrucken möchten, Wild- und Gartenpflanzen.

