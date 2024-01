CONFÉRENCE – LE CAMP DE CONCENTRATION DE NATZWEILER-STRUTHOF 11 rue Saint-Charles Saint-Dié-des-Vosges, samedi 27 janvier 2024.

Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-27 16:00:00

fin : 2024-01-27 18:00:00

Le camp de concentration de Natzweiler-Struthof : nouvelles problématiques de recherche à travers l’archéologie. Par Juliette Brangé (Doctorante en archéologie, Archéologie Alsace, Sélestat/UR 3400, Strasbourg) et Michaël Landolt (Archéologue et directeur du Centre européen du résistant déporté, ONaCVG, Natwiller/UMR 7044, Strasbourg). Conférence organisée par la Société Philomatique Vosgienne.

Dès 1941, les déportés du camp de concentration de Natweiler-Struthof en Alsace annexée sont affectés à l’extraction du granite rose au sein de la carrière du camp, puis au démontage de moteurs d’avion pour la firme Junkers au sein de ce même espace. Depuis 2020, les recherches archéologiques qui y sont menées contribuent à la compréhension de cet espace du camp encore largement méconnu, permettant d’éclairer le quotidien du travail des déportés. Par ailleurs, d’autres opérations archéologiques ont été menées au sein du camp et permettent de compléter l’histoire du camp, des détenus, et des geôliers à l’époque concentrationnaire et après la guerre.Tout public

0 EUR.

11 rue Saint-Charles Musée Pierre Noël

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Mise à jour le 2024-01-09 par OT SAINT DIE DES VOSGES