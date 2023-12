CONFÉRENCES – LES ÉQUIDÉS À TRAVERS L’HISTOIRE VOSGIENNE 11 Rue Saint Charles Saint-Dié-des-Vosges, 16 décembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2023-12-16 14:30:00

fin : 2023-12-16 17:00:00

La commission Temps de Guerre de la Société Philomatique Vosgienne et BERIAN – Association Naturaliste et Historienne s’associent pour vous présenter une double conférence sur l’histoire des équidés dans les Vosges.

Aux temps oubliés des chevaux et ânes sauvages dans les Vosges par Jean-Michael Choserot.

Ce qui pourrait passer aujourd’hui pour une fiction fut pourtant une réalité dans les Vosges. Imaginez des chevaux sauvages que l’on appelait « tarpan » parcourir nos montagnes et ce jusqu’à la Renaissance. Et qui est cet « onager », âne sauvage apparu dans les vers d’un poète du VIe siècle, au grand étonnement des naturalistes et des historiens ? »

Les mulets sur le front des Vosges en 1944-1945 par Axel Balland.

Pendant la 2 de Guerre mondiale, les armées françaises, américaines et allemandes ont recourt à l’usage des mulets pour ravitailler leurs unités engagées dans les combats du massif vosgien. L’historien reviendra sur les unités et les secteurs concernés puis présentera des témoignages expliquant leur rôle..

11 Rue Saint Charles Musée Pierre Noël

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



