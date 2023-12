ESCAPE GAME « PERDITAE MARGARITAE » 11 Rue Saint Charles Saint-Dié-des-Vosges, 10 décembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2023-12-10 16:00:00

fin : 2023-12-17 17:00:00

En lien avec la mini-expo « Margaritifera, la porteuse de perles », venez vivre une expérience ludique et immersive entre ami(e)s, en famille ou entre collègues !

Qui trouvera le mythique collier de perles et sortira à temps de la cabane ?

3 à 6 participants ; 10 ans et + ; durée 1h00, avec une arrivée 15min avant la séance.

Au prix s’ajoute le tarif d’entrée du musée.

Réservation obligatoire par mail au moins 48h à l’avance..

11 Rue Saint Charles Musée Pierre Noël

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



