CONFÉRENCE UCP : 1921-1934 : LES CRISTALLERIES DE NANCY 11 Rue Saint-Charles Saint-Dié-des-Vosges, 13 novembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Conférence de M. Francis D’Alascio, président de l’Académie de Lorraine des Arts du Feu.

Renseignements et inscriptions avant la conférence à l’accueil de 14h00à 14h30.. Tout public

Lundi 2023-11-13 14:30:00 fin : 2023-11-13 16:00:00. 0 EUR.

11 Rue Saint-Charles Musée Pierre Noël

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Lecture by Mr. Francis D’Alascio, President of the Académie de Lorraine des Arts du Feu.

Information and registration before the lecture at reception from 2:00 to 2:30 pm.

Conferencia del Sr. Francis D’Alascio, Presidente de la Academia de Artes del Fuego de Lorena.

Información e inscripción antes de la conferencia en la recepción de 14.00 a 14.30 h.

Vortrag von Francis D’Alascio, Präsident der Académie de Lorraine des Arts du Feu.

Informationen und Anmeldungen vor dem Vortrag an der Rezeption von 14.00 bis 14.30 Uhr.

