PROJECTION : OBJECTIF KILIMANDJARO 11 rue Saint Charles Saint-Dié-des-Vosges, 25 octobre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

« Objectif Kilimandjaro » réalisé par Dominique Barniaud. «Quand j’étais petit, j’aimais bien regarder le film Kirikou et la sorcière, j’ai vu le Kilimandjaro… Je me suis alors dit que c’était beau et que j’aimerais y aller un jour.»

Oscar a 13 ans, il est atteint d’une neuropathie génétique rare qui l’oblige, depuis ses cinq ans, à se déplacer en fauteuil roulant. C’est à cette époque, quand sa maladie a été diagnostiquée, qu’Anne-Laure, sa mère, lui a fait une promesse : gravir le toit de l’Afrique. Sept ans plus tard, une extraordinaire aventure humaine se prépare. Ce rêve fou, qu’il partage avec son ami Arthur, paraplégique lui aussi, s’apprête à devenir réalité. Grâce à l’association Pompier Raid Aventure, Oscar et Arthur délaisseront bientôt leur fauteuil roulant pour prendre place dans la joëlette, ce fauteuil magique qui fait tomber les barrières, repousse les limites et les portera au sommet.

A travers cette aventure exceptionnelle, Oscar et Arthur vont pulvériser le stigmate du handicap, montrer que les rêves n’ont pas de limites, même quand on est en fauteuil roulant. Une ascension de près de 6000 mètres, un défi totalement fou, à priori inaccessible pour des enfants paraplégiques, mais aussi plein de promesses.. Tout public

Mercredi 2023-10-25 15:00:00 fin : 2023-10-25 22:30:00. 6 EUR.

11 rue Saint Charles Musée Pierre Noël

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



« Objectif Kilimandjaro » directed by Dominique Barniaud. « When I was a kid, I liked to watch the film Kirikou and the Witch, and I saw Kilimanjaro… I said to myself that it was beautiful and that I would like to go there one day. »

Oscar is 13 years old and suffers from a rare genetic neuropathy that has forced him to use a wheelchair since the age of five. It was then, when his illness was diagnosed, that his mother Anne-Laure made him a promise: to climb to the top of Africa. Seven years later, an extraordinary human adventure is underway. This crazy dream, which he shares with his friend Arthur, also paraplegic, is about to become reality. Thanks to the Pompier Raid Aventure association, Oscar and Arthur will soon be leaving their wheelchairs behind to take their place in the joëlette, the magic wheelchair that breaks down barriers, pushes back limits and takes them to the summit.

Through this exceptional adventure, Oscar and Arthur will shatter the stigma of disability, showing that dreams have no limits, even when you’re in a wheelchair. An ascent of almost 6,000 meters, a totally insane challenge, a priori inaccessible for paraplegic children, but also full of promise.

« Objetivo Kilimanjaro », dirigida por Dominique Barniaud. « Cuando era pequeño, me gustaba ver la película Kirikou y la Hechicera, y vi el Kilimanjaro… Fue entonces cuando me dije que era precioso y que me gustaría ir allí algún día

Óscar tiene 13 años y padece una rara neuropatía genética que le obliga a ir en silla de ruedas desde los cinco. Fue entonces, cuando le diagnosticaron su enfermedad, cuando Anne-Laure, su madre, le hizo una promesa: escalar el techo de África. Siete años después, se está gestando una extraordinaria aventura humana. Este sueño loco, que comparte con su amigo Arthur, también parapléjico, está a punto de hacerse realidad. Gracias a la asociación Pompier Raid Aventure, Oscar y Arthur pronto dejarán atrás sus sillas de ruedas y ocuparán su lugar en la joëlette, la silla de ruedas mágica que rompe barreras, supera límites y les lleva a la cumbre.

A través de esta aventura excepcional, Oscar y Arthur romperán el estigma de la discapacidad y demostrarán que los sueños no tienen límites, incluso cuando se está en una silla de ruedas. Una ascensión de casi 6.000 metros, un reto totalmente loco, aparentemente inaccesible para los niños parapléjicos, pero también lleno de promesas.

« Objectif Kilimandjaro » unter der Regie von Dominique Barniaud. « Als ich klein war, habe ich mir gerne den Film Kirikou und die Hexe angeschaut und den Kilimandscharo gesehen…. Da dachte ich mir, dass das schön ist und dass ich eines Tages dorthin gehen möchte. »

Oscar ist 13 Jahre alt und leidet an einer seltenen genetischen Neuropathie, die ihn seit seinem fünften Lebensjahr an den Rollstuhl bindet. Damals, als seine Krankheit diagnostiziert wurde, gab ihm seine Mutter Anne-Laure ein Versprechen: das Dach Afrikas zu besteigen. Sieben Jahre später bereitet er sich auf ein außergewöhnliches menschliches Abenteuer vor. Dieser verrückte Traum, den er mit seinem Freund Arthur teilt, der ebenfalls querschnittsgelähmt ist, wird bald Wirklichkeit werden. Dank des Vereins Pompier Raid Aventure werden Oscar und Arthur bald ihren Rollstuhl verlassen und in der Joëlette Platz nehmen, diesem magischen Stuhl, der Barrieren niederreißt, Grenzen überschreitet und sie zum Gipfel trägt.

Durch dieses außergewöhnliche Abenteuer werden Oscar und Arthur das Stigma der Behinderung beseitigen und zeigen, dass Träume keine Grenzen haben, selbst wenn man im Rollstuhl sitzt. Ein Aufstieg von fast 6000 Metern, eine verrückte Herausforderung, die für querschnittsgelähmte Kinder unerreichbar scheint, aber auch voller Versprechungen steckt.

Mise à jour le 2023-09-30 par OT SAINT DIE DES VOSGES