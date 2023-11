AUX AULNES DE CES BOIS 11 Rue Saint-Charles Saint-Dié-des-Vosges, 13 octobre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Une nouvelle mini expo, « Aux aulnes de ces bois », s’installe au musée à partir du 13 octobre avec les artistes Valentine Cotte et Elise Planhard.

Accueillies à l’atelier Faires de Fraize, dans le cadre du programme Jeunes Estivants, elles vous présenteront les oeuvres en céramique réalisées durant cette résidence.

Valentine travaille sur les contes et les histoires liée.s au territoire vosgiens. Détournant l’armure de parade militaire, clin d’œil à Jeanne d’Arc (native de la région) et sa nature subversive, elle propose une réflexion sur la façon dont les récits façonnent nos corps, par le bas-relief. Il s’agira de montrer une autre façon de raconter que celle qui bénéficie aux Héros.

Elise a travaillé, quant à elle, sur le motif de la « chavande », structure en bois typique des régions forestières, aussi appelées « bûcher ».. Tout public

Vendredi 2023-10-13 13:30:00 fin : 2023-11-20 17:30:00. 3 EUR.

11 Rue Saint-Charles Musée Pierre Noël

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



A new mini exhibition, « Aux Aulnes de ces Bois », opens at the museum on October 13 with artists Valentine Cotte and Elise Planhard.

Hosted at the Faires workshop in Fraize, as part of the Jeunes Estivants program, they will present the ceramic works they created during their residency.

Valentine works on tales and stories linked to the Vosges region. Using military parade armor as a reference to Joan of Arc (a native of the region) and its subversive nature, she proposes a reflection on the way stories shape our bodies, through bas-relief. The aim is to show a different way of telling stories from the one that benefits heroes.

Elise, for her part, has worked on the motif of the « chavande », a wooden structure typical of forest regions, also known as a « pyre ».

El 13 de octubre se inaugura en el museo una nueva mini exposición, « Aux Aulnes de ces Bois », con los artistas Valentine Cotte y Elise Planhard.

Acogidos en el taller Faires de Fraize, en el marco del programa Jeunes Estivants, presentarán las obras de cerámica que crearon durante su residencia.

Valentine trabaja sobre cuentos e historias relacionados con la región de los Vosgos. Utilizando una armadura de desfile militar como referencia a Juana de Arco (oriunda de la región) y su carácter subversivo, propone una reflexión sobre el modo en que las historias modelan nuestros cuerpos, a través del bajorrelieve. El objetivo es mostrar una forma de contar historias diferente de la que beneficia a los héroes.

Elise, por su parte, ha trabajado sobre el motivo de la « chavande », una estructura de madera típica de las regiones forestales, también conocida como « pira ».

Eine neue Mini-Expo, « Aux aulnes de ces bois », wird ab dem 13. Oktober von den Künstlerinnen Valentine Cotte und Elise Planhard im Museum eingerichtet.

Sie wurden im Rahmen des Programms Jeunes Estivants im Atelier Faires in Fraize aufgenommen und präsentieren Ihnen ihre während des Aufenthalts entstandenen Keramikwerke.

Valentine arbeitet mit Märchen und Geschichten, die mit der Region der Vogesen verbunden sind. Sie verfremdet die Rüstung einer Militärparade, eine Anspielung auf Jeanne d’Arc (gebürtig aus der Region) und ihre subversive Natur, und stellt mithilfe von Flachreliefs Überlegungen darüber an, wie Geschichten unsere Körper prägen. Es geht darum, eine andere Art des Erzählens zu zeigen, als die, die den Helden zugutekommt.

Elise arbeitete ihrerseits mit dem Motiv der « Chavande », einer typischen Holzstruktur in Waldgebieten, die auch als « Scheiterhaufen » bezeichnet wird.

Mise à jour le 2023-10-23 par OT SAINT DIE DES VOSGES