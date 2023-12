EXPOSITION : MANESSIER, PEINTRE DES PASSIONS ET DES ALLÉLUIAS 11 Rue Saint Charles Saint-Dié-des-Vosges, 16 septembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-09-16 13:30:00

fin : 2024-01-07 17:30:00

Alfred Manessier (1911-1993) a laissé une forte empreinte à Saint-Dié-des-Vosges, par sa participation, aux côtés de dix autres artistes parmi lesquels ses grands amis Jean Le Moal, Elvire Jan et Jean Bazaine, au chantier des vitraux de la cathédrale qui constitue l’achèvement de la reconstruction de l’édifice, dynamité en novembre 1944 par l’armée allemande. Le vitrail qu’il conçoit, au transept nord du monument (1986), évoque le thème de la Passion du Christ, qu’on retrouve dans les collections du musée Pierre-Noël voisin de la cathédrale reconstruite, avec une huile sur toile titrée Passion, datant de 1982.

C’est ce thème même de la Passion, très fréquent dans l’œuvre du peintre abstrait, qui sera au centre de l’exposition organisée au musée dans le cadre des trente ans de sa disparition, avec en contre-point celui de l’Alléluia.

L’exposition explorera cet équilibre, ce balancement entre ombre et lumière, par la présentation de nombreuses huiles sur toiles et dessins issus de collections publiques et privées (Famille Manessier, Musée national d’art moderne, Musée Boucher-de-Perthes d’Abbeville…), avec une section plus particulièrement dédiée aux études et maquettes de vitraux, en regard de ceux de la cathédrale déodatienne.

Exposition créée en collaboration avec Madame Christine Manessier, fille de l’artiste.

Alfred Manessier (1911-1993) a laissé une forte empreinte à Saint-Dié-des-Vosges, par sa participation, aux côtés de dix autres artistes parmi lesquels ses grands amis Jean Le Moal, Elvire Jan et Jean Bazaine, au chantier des vitraux de la cathédrale qui constitue l’achèvement de la reconstruction de l’édifice, dynamité en novembre 1944 par l’armée allemande. Le vitrail qu’il conçoit, au transept nord du monument (1986), évoque le thème de la Passion du Christ, qu’on retrouve dans les collections du musée Pierre-Noël voisin de la cathédrale reconstruite, avec une huile sur toile titrée Passion, datant de 1982.

C’est ce thème même de la Passion, très fréquent dans l’œuvre du peintre abstrait, qui sera au centre de l’exposition organisée au musée dans le cadre des trente ans de sa disparition, avec en contre-point celui de l’Alléluia.

L’exposition explorera cet équilibre, ce balancement entre ombre et lumière, par la présentation de nombreuses huiles sur toiles et dessins issus de collections publiques et privées (Famille Manessier, Musée national d’art moderne, Musée Boucher-de-Perthes d’Abbeville…), avec une section plus particulièrement dédiée aux études et maquettes de vitraux, en regard de ceux de la cathédrale déodatienne.

Exposition créée en collaboration avec Madame Christine Manessier, fille de l’artisteTout public

5 EUR.

11 Rue Saint Charles Musée Pierre Noël

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Mise à jour le 2023-12-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES