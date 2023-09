CONFÉRENCE – LES ORIGINES DE L’AVIATION À SAINT-DIÉ 11 Rue Saint Charles Saint-Dié-des-Vosges, 15 septembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Conférence présentée Jean-Claude Fombaron. Powerpoint avec projection de documents inédits issus du fonds Weick, partenaire de la soirée. A l’issue, présentation-dédicace des ouvrages traitant de l’aviation à Saint-Dié issus des associations déodatiennes autour de l’exposition du musée et du programme défini dans le cadre du jumelage avec Friedrichshafen.. Tout public

Vendredi 2023-09-15 20:30:00 fin : 2023-09-15 22:00:00. 0 EUR.

11 Rue Saint Charles Musée Pierre Noël

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Lecture by Jean-Claude Fombaron. Powerpoint with projection of unpublished documents from the Weick collection, partner of the evening. Afterwards, presentation and signing of works on aviation in Saint-Dié by local associations, in connection with the museum’s exhibition and the twinning program with Friedrichshafen.

Conferencia de Jean-Claude Fombaron. Presentación en Powerpoint con proyección de documentos inéditos de la colección Weick, colaboradora de la velada. Al final de la velada, presentación y firma de obras sobre la aviación en Saint-Dié realizadas por asociaciones de Saint-Dié en relación con la exposición del museo y el programa elaborado en el marco del hermanamiento con Friedrichshafen.

Vortrag, präsentiert von Jean-Claude Fombaron. Powerpoint mit Projektion von unveröffentlichten Dokumenten aus dem Weick-Fonds, dem Partner des Abends. Anschließend Signierstunde von Werken über die Luftfahrt in Saint-Dié, die von Vereinen aus dem Departement Déodatien zur Ausstellung des Museums und zum Programm im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Friedrichshafen herausgegeben wurden.

