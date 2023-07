EXPOSITION ‘SI PRÈS, SI LOIN’ MITSUO SHIRAISHI 11 rue Saint-Charles Saint-Dié-des-Vosges, 15 avril 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Savoir cultiver ses visions où le réel se confond à l’irréel.

Marquer un temps d’arrêt devant un croisement envahi par le doute d’exister ;

puis sentir naître une lueur intérieure.

Cet instant éphémère qui oublie le temps ravive le fragile désir du manque.

Le Musée Pierre-Noël de Saint-Dié-des-Vosges vous propose de découvrir les œuvres récentes de l’artiste Mitsuo Shiraishi. Des peintures et des gravures qui interrogent sur la vie et ses ambivalences. Des œuvres oniriques qui mettent en scène un léger glissement du réel, un surgissement de poésie, lumineuse ou ténébreuse.. Tout public

Vendredi 2023-04-15 13:30:00 fin : 2023-07-13 17:30:00. 5 EUR.

11 rue Saint-Charles Musée Pierre Noël

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



To know how to cultivate its visions where the real merges with the unreal.

To stop for a moment in front of a crossroads invaded by the doubt of existence;

then feel an inner glow.

This ephemeral moment which forgets time revives the fragile desire of lack.

The Pierre-Noël Museum of Saint-Dié-des-Vosges invites you to discover the recent works of the artist Mitsuo Shiraishi. Paintings and engravings that question life and its ambivalences. Dreamlike works that stage a slight shift in reality, an emergence of poetry, luminous or dark.

Saber cultivar visiones donde lo real se funde con lo irreal.

Detenerse un momento ante una encrucijada invadida por la duda de la existencia;

entonces siente un resplandor interior.

Este momento efímero que olvida el tiempo reaviva el frágil deseo de la carencia.

El Museo Pierre-Noël de Saint-Dié-des-Vosges le invita a descubrir las obras recientes del artista Mitsuo Shiraishi. Pinturas y grabados que cuestionan la vida y sus ambivalencias. Obras oníricas que muestran un ligero desplazamiento de la realidad, una emergencia de la poesía, luminosa u oscura.

Visionen pflegen, in denen das Reale mit dem Irrealen verschmilzt.

An einer Kreuzung, die von Zweifeln an der Existenz geprägt ist, einen Moment innehalten;

dann spürt man, wie ein inneres Leuchten entsteht.

Dieser flüchtige Moment, der die Zeit vergisst, lässt die zerbrechliche Sehnsucht nach dem Mangel wieder aufleben.

Das Musée Pierre-Noël in Saint-Dié-des-Vosges lädt Sie ein, die neuesten Werke des Künstlers Mitsuo Shiraishi zu entdecken. Gemälde und Drucke, die das Leben und seine Ambivalenzen hinterfragen. Traumhafte Werke, die eine leichte Verschiebung der Realität inszenieren, ein Auftauchen von Poesie, hell oder dunkel.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT SAINT DIE DES VOSGES