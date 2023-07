MARCHE ELA ET REPAS 11 Rue Roland du Luart Le Luart Catégories d’Évènement: Le Luart

Sarthe MARCHE ELA ET REPAS 11 Rue Roland du Luart Le Luart, 16 septembre 2023, Le Luart. Le Luart,Sarthe .

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

11 Rue Roland du Luart

Le Luart 72390 Sarthe Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-07-19 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Le Luart, Sarthe Autres Lieu 11 Rue Roland du Luart Adresse 11 Rue Roland du Luart Ville Le Luart Departement Sarthe Lieu Ville 11 Rue Roland du Luart Le Luart

11 Rue Roland du Luart Le Luart Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le luart/