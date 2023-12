Milonga tango argentin 11 rue Roger Salengro Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Début : 2023-12-17 17:00:00

fin : 2023-12-17 22:00:00 La Compagnie Nemo vous convie à une milonga tango argentin, dimanche 17 décembre, de 17h à 22h, à la salle Henri Rolland de Saint-Rémy-de-Provence.

Rendez-vous à la Salle Henri Rolland, dimanche 17 décembre, de 17h à 22h pour une milonga tango argentin.



Tarif : 10€



Renseignements au 04 90 24 97 58 / 06 68 27 10 60 EUR.

11 rue Roger Salengro Salle Henri Rolland

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

