Rencontres et dédicaces – Aurore Balland-Pieuchot 11 rue Rhin et Danube Bellerive-sur-Allier, 22 décembre 2023 10:00, Bellerive-sur-Allier.

Bellerive-sur-Allier,Allier

Aurore Balland-Pieuchot dédicacera ses ouvrages le vendredi 22 décembre 2023 de 10h00 à 18h30 à l’Espace Culturel Leclerc de Bellerive sur Allier.

5 romans, un roman jeunesse et un livre illustré ..

2023-12-22 10:00:00 fin : 2023-12-22 18:30:00. .

11 rue Rhin et Danube Espace Culturel Leclerc

Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Aurore Balland-Pieuchot will be signing her books on Friday December 22, 2023 from 10:00 am to 6:30 pm at the Espace Culturel Leclerc in Bellerive sur Allier.

5 novels, a children’s novel and an illustrated book.

Aurore Balland-Pieuchot firmará sus libros el viernes 22 de diciembre de 2023, de 10.00 a 18.30 h, en el Espace Culturel Leclerc de Bellerive sur Allier.

5 novelas, una novela infantil y un libro ilustrado.

Aurore Balland-Pieuchot signiert ihre Bücher am Freitag, den 22. Dezember 2023, von 10.00 bis 18.30 Uhr im Espace Culturel Leclerc in Bellerive sur Allier.

fünf Romane, ein Jugendroman und ein illustriertes Buch .

