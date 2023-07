L’Oasis ardennaise 11 rue Principale Houdilcourt, 12 juillet 2023, Houdilcourt.

Houdilcourt,Ardennes

Ouvert le vendredi 15h-19h Pains paysans au levain naturel Farines (petit épeautre, blé, sarrasin, seigle) Graines (petit épeautre, lentilles vertes, chanvre) Huile de chanvre.

11 rue Principale

Houdilcourt 08190 Ardennes Grand Est



Open on Fridays from 3pm to 7pm Farmer’s bread with natural leaven Flour (small spelt, wheat, buckwheat, rye) Seeds (small spelt, green lentils, hemp) Hemp oil

Abierto los viernes de 15:00 a 19:00 Pan de payés con levadura natural Harina (farro, trigo, alforfón, centeno) Semillas (farro, lentejas verdes, cáñamo) Aceite de cáñamo

Geöffnet freitags 15-19 Uhr Bauernbrote mit Natursauerteig Mehle (Einkorn, Weizen, Buchweizen, Roggen) Samen (Einkorn, grüne Linsen, Hanf) Hanföl

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme