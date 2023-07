Portes ouvertes aux Champagnes Claudine Dansin & G.Mahé 11 rue principale Champvoisy, 29 juillet 2023, Champvoisy.

Champvoisy,Marne

Les Champagnes Claudine Dansin & G.Mahé sont ravis de vous accueillir à l’occasion de leurs portes ouvertes les samedi 29 et dimanche 30 juillet 2023.

Ils vous invitent à découvrir leur Maison et leurs cuvées tout au long de ce week-end sous le signe de la vigne !

Plus de 10 artisans seront également présents pour vous faire découvrir leur savoir-faire :

➡ Champagne Claudine Dansin

➡ Vignobles Sébastien Lafitte

➡ Vins d’Alsace Salber

➡ Élevage de la Fraserie

➡ Jean-Marc Derlon, apiculteur

➡ Bulles de Vignes

➡ La Ferme du Pré Grandin

➡ L’Atelier Vagabonde, art de la table et objets en bois

➡ AtelierMariecha Marie-Charlotte Delcourt

➡ Sellerie Lexcia

➡ Capt’ain Crochet by Alexandrine

***Restauration sur place sur réservation***.

2023-07-29 fin : 2023-07-30 19:00:00. .

11 rue principale Champagne Claudine Dansin

Champvoisy 51700 Marne Grand Est



Champagnes Claudine Dansin & G.Mahé are delighted to welcome you to their open house on Saturday July 29 and Sunday July 30, 2023.

They invite you to discover their House and their cuvées all weekend long!

More than 10 artisans will also be on hand to share their expertise with you:

? Champagne Claudine Dansin

? Vignobles Sébastien Lafitte

? Vins d?Alsace Salber

? Élevage de la Fraserie

? Jean-Marc Derlon, beekeeper

? Bulles de Vignes

? La Ferme du Pré Grandin

? L’Atelier Vagabonde, tableware and wooden objects

? AtelierMariecha Marie-Charlotte Delcourt

? Lexcia Saddlery

? Capt’ain Crochet by Alexandrine

***On-site catering on reservation***

Champagnes Claudine Dansin & G.Mahé están encantados de darle la bienvenida a su jornada de puertas abiertas el sábado 29 y el domingo 30 de julio de 2023.

Le invitan a descubrir su Casa y sus añadas a lo largo de este fin de semana bajo el signo de la vid

Más de 10 artesanos estarán también a su disposición para compartir sus conocimientos con usted:

? Champagne Claudine Dansin

? Vignobles Sébastien Lafitte

? Vinos de Alsacia Salber

? Élevage de la Fraserie

? Jean-Marc Derlon, apicultor

? Bulles de Vignes

? La Ferme du Pré Grandin

? L’Atelier Vagabonde, vajilla y objetos de madera

? AtelierMariecha Marie-Charlotte Delcourt

? Talabartería Lexcia

? Capt’ain Crochet by Alexandrine

***Catering in situ previa reserva***

Die Champagner Claudine Dansin & G.Mahé freuen sich, Sie anlässlich ihres Tags der offenen Tür am Samstag, den 29. und Sonntag, den 30. Juli 2023 begrüßen zu dürfen.

Sie laden Sie ein, ihr Haus und ihre Cuvées während dieses Wochenendes im Zeichen der Weinrebe zu entdecken!

Mehr als 10 Handwerker werden ebenfalls anwesend sein, um Ihnen ihr Können zu zeigen :

? Champagne Claudine Dansin

? Vignobles Sébastien Lafitte

? Elsässische Weine Salber

? Zuchtbetrieb La Fraserie

? Jean-Marc Derlon, Bienenzüchter

? Blasen aus Weinbergen

? La Ferme du Pré Grandin

? L’Atelier Vagabonde, Tischkultur und Holzobjekte?

? AtelierMariecha Marie-Charlotte Delcourt

? Sattlerei Lexcia

? Capt’ain Crochet by Alexandrine

***Restauration vor Ort auf Reservierung***

