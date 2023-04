Nouvel accrochage à Dalí Paris 11 rue Poulbot, 1 janvier 2023, Paris.

Au cœur de Montmartre, célèbre village d’artistes, Dalí Paris expose la plus grande collection d’œuvres de Salvador Dalí en France, dans une nouvelle scénographie thématisée.

2023-01-01 à 10:00:00 ; fin : 2023-12-31 18:00:00. EUR.

11 rue Poulbot

Paris 75018 Paris Île-de-France



In the heart of Montmartre, the famous artists’ village, Dalí Paris is exhibiting the largest collection of Salvador Dalí’s works in France, in a new themed scenography

En el corazón de Montmartre, el famoso pueblo de los artistas, Dalí París expone la mayor colección de obras de Salvador Dalí en Francia, en una nueva escenografía temática

Im Herzen von Montmartre, dem berühmten Künstlerdorf, stellt Dalí Paris die größte Sammlung von Werken Salvador Dalís in Frankreich aus, in einer neuen thematischen Szenografie

Mise à jour le 2018-06-29 par Comité Régional du Tourisme Paris Ile de France