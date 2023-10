SPECTACLE – ARMANDO 11 rue Pierre Chalnot Nancy, 6 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Un comédien vient raconter une anecdote personnelle inspirée d’un mot donné par le public.

Accompagnés d’un musicien, les improvisateurs s’emparent de cette histoire pour en développer les thèmes, les univers et les personnages.

Digressions, extrapolations : les scènes se croisent, s’entrecoupent et se répondent. Instants drôles et poétiques parfois oniriques.

Des relations se tissent, des sentiments émergent, des instants de vie sont mis en lumière. Révélant ce qui était déjà présent, le spectacle se construit par lui-même. Nous comprenons alors que nous sommes tous liés.

Création de l’américain Armando Diaz, ce spectacle un « classique » de l’improvisation théâtrale.. Tout public

Vendredi 2023-10-06 20:30:00 fin : 2023-10-06 22:00:00. 5 EUR.

11 rue Pierre Chalnot 14 rue du cheval blanc

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



An actor tells a personal anecdote inspired by a word given by the audience.

Accompanied by a musician, the improvisers take this story and develop its themes, worlds and characters.

Digressions, extrapolations: the scenes cross, intersect and respond to each other. Funny, poetic and sometimes dreamlike moments.

Relationships are woven, feelings emerge, moments in life are brought to light. Revealing what was already there, the show builds on itself. We realize that we are all linked.

Created by the American Armando Diaz, this show is a « classic » of theatrical improvisation.

Un actor cuenta una anécdota personal inspirada en una palabra dada por el público.

Acompañados por un músico, los improvisadores toman esta historia y desarrollan sus temas, mundos y personajes.

Digresiones, extrapolaciones: las escenas se cruzan, se entrecruzan y se responden. Momentos divertidos, poéticos y a veces oníricos.

Se tejen relaciones, afloran sentimientos, se sacan a la luz momentos de la vida. Revelando lo que ya existía, el espectáculo se construye sobre sí mismo. Nos damos cuenta de que todos estamos relacionados.

Creado por el estadounidense Armando Diaz, este espectáculo es un clásico de la improvisación teatral.

Ein Schauspieler erzählt eine persönliche Anekdote, die durch ein vom Publikum vorgegebenes Wort inspiriert wurde.

Begleitet von einem Musiker greifen die Improvisatoren diese Geschichte auf, um Themen, Welten und Figuren zu entwickeln.

Abschweifungen, Extrapolationen: Die Szenen kreuzen sich, schneiden sich und antworten einander. Lustige und poetische, manchmal traumhafte Momente.

Beziehungen werden geknüpft, Gefühle kommen zum Vorschein, Augenblicke des Lebens werden beleuchtet. Das Stück baut sich aus sich selbst heraus auf und enthüllt, was bereits vorhanden war. Wir verstehen dann, dass wir alle miteinander verbunden sind.

Das Stück wurde von dem Amerikaner Armando Diaz kreiert und ist ein « Klassiker » des Improvisationstheaters.

