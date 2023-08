JEP – HÔTEL PARTICULIER DE GRIMOÜARD 11 rue Pierre Brissot Fontenay-le-Comte, 16 septembre 2023, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

Visites commentées de l’Hôtel de Grimoüard, demeure aristocratique du 18e siècle..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

11 rue Pierre Brissot

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



Guided tours of the Hôtel de Grimoüard, an 18th-century aristocratic residence.

Visitas guiadas al Hôtel de Grimoüard, residencia aristocrática del siglo XVIII.

Kommentierte Besichtigungen des Hôtel de Grimoüard, eines aristokratischen Wohnsitzes aus dem 18.

