Cinéma plein air – « Dune » 4 août 2023, Périgueux.

Au coeur du Parc Gamension, profitez d’une séance de cinéma…en plein air !

Dune – Film de Denis Villeneuve (2021) – En l’an 10 191, le duc Leto Atréides reçoit de l’empereur Shaddam IV le fief de la planète désertique Arrakis, dite « Dune », seule source de « l’Épice », drogue qui prolonge la vie humaine et procure des facultés mentales surhumaines. Avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac.

Gratuit – Chaises pliantes, plaids recommandés.

11 Rue Paul-Louis Courier Parc Gamenson

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



In the heart of Parc Gamension, enjoy an open-air cinema experience!

Dune – Film by Denis Villeneuve (2021) – In the year 10 191, Duke Leto Atreides receives from Emperor Shaddam IV the fiefdom of the desert planet Arrakis, known as « Dune », the only source of « Spice », a drug that prolongs human life and provides superhuman mental faculties. With Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac.

Free – Folding chairs and plaids recommended

En el corazón del Parc Gamension, disfrute de una sesión de cine al aire libre

Dune – Película de Denis Villeneuve (2021) – En el año 10 191, el duque Leto Atreides recibe del emperador Shaddam IV la fortaleza del planeta desértico Arrakis, conocido como « Dune », la única fuente de « Spice », una droga que prolonga la vida humana y proporciona facultades mentales sobrehumanas. Con Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac.

Gratis – Se recomiendan sillas plegables y cuadros escoceses

Genießen Sie im Herzen des Parc Gamension eine Kinovorstellung… unter freiem Himmel!

Dune – Film von Denis Villeneuve (2021) – Im Jahr 10191 erhält Herzog Leto Atreides von Kaiser Shaddam IV. das Lehen des Wüstenplaneten Arrakis, genannt « Dune », der einzigen Quelle des « Spice », einer Droge, die das menschliche Leben verlängert und übermenschliche geistige Fähigkeiten verleiht. Mit Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac.

Kostenlos – Klappstühle, Plaids empfohlen

