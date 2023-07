Cinéma plein air – « Encanto » 11 Rue Paul-Louis Courier Périgueux, 21 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Au coeur du Parc Gamension, profitez d’une séance de cinéma en famille…et en plein air !

Encanto – Film de Byron Howard, Jared Bush et Charise Castro Smith (2021) – Dans les montagnes colombiennes, chaque membre de la famille Madrigal possède un pouvoir magique, à l’exception de Mirabel, 15 ans, frustrée de ne pas en avoir… Avec Camille Timmerman, Stephanie Beatriz, José Garcia.

Gratuit – Chaises pliantes, plaids recommandés.

11 Rue Paul-Louis Courier Parc Gamenson

In the heart of Parc Gamension, enjoy a family cinema experience…in the great outdoors!

Encanto – Film by Byron Howard, Jared Bush and Charise Castro Smith (2021) – In the mountains of Colombia, every member of the Madrigal family possesses a magical power, except 15-year-old Mirabel, who is frustrated not to have one… With Camille Timmerman, Stephanie Beatriz, José Garcia.

Free – Folding chairs and plaids recommended

En el corazón del Parc Gamension, disfrute de una sesión de cine en familia… ¡al aire libre!

Encanto – Película de Byron Howard, Jared Bush y Charise Castro Smith (2021) – En las montañas de Colombia, todos los miembros de la familia Madrigal tienen un poder mágico, excepto Mirabel, de 15 años, que se siente frustrada por no tenerlo… Con Camille Timmerman, Stephanie Beatriz, José García.

Gratis – Se recomiendan sillas plegables y cuadros escoceses

Genießen Sie im Herzen des Parc Gamension einen Kinobesuch mit der ganzen Familie…und das unter freiem Himmel!

Encanto – Film von Byron Howard, Jared Bush und Charise Castro Smith (2021) – In den kolumbianischen Bergen besitzt jedes Mitglied der Familie Madrigal eine magische Kraft, mit Ausnahme der 15-jährigen Mirabel, die frustriert ist, weil sie keine hat… Mit Camille Timmerman, Stephanie Beatriz, José Garcia.

Kostenlos – Klappstühle, Plaids empfohlen

