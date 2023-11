La soupe des chefs 11 rue Paul Courbin Anglet, 9 décembre 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

À l’initiative du Club Kiwanis Anglet Biarritz Océan, des soupes concoctées par des chefs de renom de la région sont vendues au profit d’associations d’aide à l’enfance..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 12:00:00. .

11 rue Paul Courbin Halles des 5 Cantons

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On the initiative of the Kiwanis Club Anglet Biarritz Océan, soups concocted by some of the region?s top chefs are being sold in aid of children?s charities.

Por iniciativa del Club Kiwanis Anglet Biarritz Océan, se venden sopas elaboradas por algunos de los mejores chefs de la región en beneficio de organizaciones benéficas infantiles.

Auf Initiative des Kiwanis-Clubs Anglet Biarritz Océan werden Suppen, die von renommierten Köchen aus der Region zubereitet wurden, zugunsten von Kinderhilfsorganisationen verkauft.

