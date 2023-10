HEURE DU CONTE EN ITALIEN 11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte, 25 octobre 2023, Saulxures-sur-Moselotte.

Saulxures-sur-Moselotte,Vosges

Heure du conte Français/Italien avec Martine et Elisabeth et projection du film d’animation Omaggio à Rossini.. Enfants

Mercredi 2023-10-25 15:30:00 fin : 2023-10-25 17:00:00. 0 EUR.

11 Rue Pasteur

Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est



French/Italian story time with Martine and Elisabeth and screening of the animated film Omaggio à Rossini.

Cuentacuentos en francés e italiano con Martine y Elisabeth y proyección de la película de animación Omaggio à Rossini.

Märchenstunde Französisch/Italienisch mit Martine und Elisabeth und Vorführung des Animationsfilms Omaggio à Rossini.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES