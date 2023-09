CHACUN SON COURT 11 rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte, 29 septembre 2023, Saulxures-sur-Moselotte.

Saulxures-sur-Moselotte,Vosges

Les bibliothèques en format « Court » : Découvrez une sélection inédite de courts métrages du monde entier pour adultes et jeune public, et décernez les prix du public « chacun son court » selon vos goûts et vos humeurs ! Du 13 au 30 septembre .

Projections gratuites à la Médiathèque de Saulxures sur Moselotte. Adultes

Vendredi 2023-09-29 18:30:00 fin : 2023-09-29 20:00:00. .

11 rue Pasteur Médiathèque

Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est



Libraries in « Short » format: Discover an unprecedented selection of short films from all over the world for adults and young audiences, and award the « to each his own » public prizes according to your tastes and moods! From September 13 to 30 .

Free screenings at the Médiathèque de Saulxures sur Moselotte

Bibliotecas en formato « Corto »: ¡Descubra una selección inédita de cortometrajes de todo el mundo para público adulto y joven, y otorgue los premios del público « a cada cual lo suyo » según sus gustos y estados de ánimo! Del 13 al 30 de septiembre.

Proyecciones gratuitas en la biblioteca multimedia de Saulxures sur Moselotte

Bibliotheken im Kurzfilmformat: Entdecken Sie eine noch nie dagewesene Auswahl an Kurzfilmen aus aller Welt für Erwachsene und junges Publikum und vergeben Sie die Publikumspreise « chacun son court » nach Ihrem Geschmack und Ihrer Laune! Vom 13. bis 30. September .

Kostenlose Vorführungen in der Mediathek von Saulxures sur Moselotte

Mise à jour le 2023-09-14 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES