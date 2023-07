ACCUEIL DES VACANCIERS 11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte, 17 juillet 2023, Saulxures-sur-Moselotte.

Saulxures-sur-Moselotte,Vosges

Pot d’accueil offert aux vacanciers.

Un Café,un verre de jus d’orange, une tranche de brioche,en toute convivialité.. Tout public

Lundi 2023-07-17 10:00:00 fin : 2023-08-14 12:00:00. 0 EUR.

11 Rue Pasteur Bureau Information Touristique

Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est



Welcome drink offered to holidaymakers.

A cup of coffee, a glass of orange juice, a slice of brioche, all in a convivial atmosphere.

Bebida de bienvenida ofrecida a los veraneantes.

Una taza de café, un vaso de zumo de naranja y una rebanada de brioche en un ambiente agradable.

Begrüßungsgetränk für die Urlauber.

Ein Kaffee, ein Glas Orangensaft, eine Scheibe Brioche, in geselliger Runde.

Mise à jour le 2023-07-09 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES