FÊTE DE LA MUSIQUE 11 Rue Pasteur, 21 juin 2023, Saulxures-sur-Moselotte.

Saulxures-sur-Moselotte,Vosges

Fête de la Musique à Saulxures sur Moselotte, sur le parking de la médiathèque.Pique nique, Chorale des Ados, Animations avec Magixsilly. Scène ouverte.. Tout public

Mercredi 2023-06-21 à 12:00:00 ; fin : 2023-06-21 18:00:00. 0 EUR.

11 Rue Pasteur

Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est



Music Festival in Saulxures sur Moselotte, on the parking lot of the media library.Picnic, Teenagers’ Choir, Animations with Magixsilly. Open stage.

Festival de música en Saulxures sur Moselotte, en el aparcamiento de la mediateca.Picnic, coro de adolescentes, animación con Magixsilly. Escenario abierto.

Fête de la Musique in Saulxures sur Moselotte, auf dem Parkplatz der Mediathek.Picknick, Chorale des Ados, Animationen mit Magixsilly. Offene Bühne.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES