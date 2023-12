Spectacle Danse « Décloisonner » 11 Rue Mathieu Lalanne Pau, 10 janvier 2024, Pau.

Pau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10 19:00:00

fin : 2024-01-10

DECLOISONNER

Emmanuel Eggermont et Arnaud Bibonne

Emmanuel Eggermont, danseur et chorégraphe, convie le musicien Arnaud Bibonne, grand joueur de boha, la cornemuse des landes de Gascogne pour une performance musicale et chorégraphique. Inscrit dans le cadre du musée des beaux-arts, ce déplacement artistique propose ces résurgences chorégraphiques et musicales libérées du cadre théâtral.

Gratuit/Sur inscription au musée.

DECLOISONNER

Emmanuel Eggermont et Arnaud Bibonne

Emmanuel Eggermont, danseur et chorégraphe, convie le musicien Arnaud Bibonne, grand joueur de boha, la cornemuse des landes de Gascogne pour une performance musicale et chorégraphique. Inscrit dans le cadre du musée des beaux-arts, ce déplacement artistique propose ces résurgences chorégraphiques et musicales libérées du cadre théâtral.

Gratuit/Sur inscription au musée

DECLOISONNER

Emmanuel Eggermont et Arnaud Bibonne

Emmanuel Eggermont, danseur et chorégraphe, convie le musicien Arnaud Bibonne, grand joueur de boha, la cornemuse des landes de Gascogne pour une performance musicale et chorégraphique. Inscrit dans le cadre du musée des beaux-arts, ce déplacement artistique propose ces résurgences chorégraphiques et musicales libérées du cadre théâtral.

Gratuit/Sur inscription au musée

EUR.

11 Rue Mathieu Lalanne Musée des Beaux-Arts

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-26 par OT Pau