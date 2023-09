Ateliers d’initiation à la peinture de paysage à l’aquarelle 11 Rue Mathieu Lalanne Pau, 29 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Une peintre aquarelliste, propose aux enfants à partir de 8 ans des ateliers d’initiation à la peinture de paysage à l’aquarelle en écho aux œuvres de l’exposition Maya Andersson.

2023-12-29 fin : 2023-12-29 16:30:00. EUR.

11 Rue Mathieu Lalanne Musée des Beaux Arts

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A watercolor painter, offers children aged 8 and up introductory workshops in landscape painting with watercolors, echoing the works in the Maya Andersson exhibition

Un pintor y acuarelista ofrece a los niños a partir de 8 años talleres de iniciación a la pintura de paisajes con acuarela, haciéndose eco de las obras de la exposición de Maya Andersson

Eine Aquarellmalerin bietet Kindern ab 8 Jahren Workshops zur Landschaftsmalerei mit Aquarellfarben an, die auf die Werke der Ausstellung Maya Andersson abgestimmt sind

Mise à jour le 2023-08-31 par OT Pau