Sieste musicale 11 Rue Mathieu Lalanne Pau, 16 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

La médiathèque André Labarrère et le musée s’associent pour proposer aux visiteurs un moment de détente en musique. Un rendez-vous pour découvrir la notion de « paysage sonore » qui désigne des environnements acoustiques : du bruit de la mer aux sons du monde vivant : oiseaux, insectes, langage, musique….

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

11 Rue Mathieu Lalanne Musée des Beaux-Arts

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The André Labarrère multimedia library and the museum join forces to offer visitors a moment of musical relaxation. A rendez-vous to discover the notion of « soundscape », which refers to acoustic environments: from the sound of the sea to the sounds of the living world: birds, insects, language, music…

La biblioteca multimedia André Labarrère y el museo se unen para ofrecer a los visitantes un momento de relajación musical. Una oportunidad para descubrir la noción de « paisaje sonoro », que hace referencia a entornos acústicos que van desde el sonido del mar hasta los sonidos del mundo vivo: pájaros, insectos, lenguaje, música…

Die Mediathek André Labarrère und das Museum haben sich zusammengetan, um den Besuchern einen Moment der Entspannung mit Musik zu bieten. Ein Termin, um den Begriff « Klanglandschaft » zu entdecken, der akustische Umgebungen bezeichnet: vom Meeresrauschen bis zu den Klängen der lebenden Welt: Vögel, Insekten, Sprache, Musik…

