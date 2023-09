Eugène Devéria, La Naissance d’Henri IV, huile sur toile, 1864 11 Rue Mathieu Lalanne Pau, 13 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Visite flash de 30 mn

La naissance d’Henri IV, peint en 1827 par Eugène Devéria et conservé au Louvre, demeure son tableau le plus célèbre.

Le musée des beaux-arts possède une copie réalisée par l’artiste lui-même à la demande de l’Etat. L’occasion de redécouvrir cette œuvre qui a contribué à la construction du mythe du Bon Roi Henri..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 . EUR.

11 Rue Mathieu Lalanne Musée des Beaux Arts

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



30-minute flash tour

The Birth of Henri IV, painted in 1827 by Eugène Devéria and preserved in the Louvre, remains his most famous painting.

The Musée des Beaux-Arts owns a copy made by the artist himself at the request of the French State. An opportunity to rediscover this work which contributed to the construction of the myth of the Good King Henri.

Visita relámpago de 30 minutos

El Nacimiento de Enrique IV, pintado en 1827 por Eugène Devéria y conservado en el Louvre, sigue siendo su cuadro más famoso.

El Museo de Bellas Artes posee una copia pintada por el propio artista a petición del Estado francés. Es la ocasión de redescubrir una obra que contribuyó a la construcción del mito del Buen Rey Enrique.

30-minütige Flash-Tour

Die Geburt Heinrichs IV., 1827 von Eugène Devéria gemalt und im Louvre aufbewahrt, bleibt sein berühmtestes Gemälde.

Das Musée des beaux-arts besitzt eine Kopie, die der Künstler selbst im Auftrag des Staates angefertigt hat. Eine Gelegenheit, dieses Werk, das zum Aufbau des Mythos des Guten Königs Heinrich beigetragen hat, wiederzuentdecken.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Pau